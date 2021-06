Croazia-Scozia dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Croazia affronta la Scozia nella terza giornata del Gruppo D di Euro 2020: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Canale tv: Rai 1 (scelta del match non ancora ufficiale), Sky Sport (canali da definire)

Streaming: Sky Go e NOW

Croazia e Scozia si affrontano nella terza giornata del gruppo D degli Europei di calcio. Entrambe le Nazionali hanno un solo punto, frutto dei pareggi racimolati rispettivamente contro Repubblica Ceca e Inghilterra alla seconda giornata. Per non rischiare di abbandonare in anticipo la competizione, le due selezioni hanno bisogno di vincere.

Per la Croazia non passare il girone sarebbe un flop, dopo il secondo posto nell’ultimo mondiale. La Scozia, dopo anni lontani da palcoscenici mondiali, si punta, comunque a fare bella figura.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Croazia-Scozia: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO CROAZIA-SCOZIA

Croazia-Scozia si disputerà la sera di martedì 22 giugno alle ore 21 nel palcoscenico dell'Hampden Park di Glasgow. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la prima agli Europei fra le due Nazionali, è previsto alle ore 21.00.

Croazia-Scozia sarà trasmessa sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky e andrà in onda su Sky Sport (canali ancora da definire). Possibile anche la trasmissione sulla Rai, che deve decidere ufficialmente se trasmettere la gara tra croati e scozzesi oppure Repubblica Ceca-Inghilterra.

Si potrà vedere Croazia-Scozia in diretta streaming mediante Sky Go, sia su pc o tablet e smartphone. Nel primo caso sarà sufficiente per gli abbonati collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma, nel secondo bisognerà prima preoccuparsi di scaricare l'apposita app per sistemi iOS e Android.

Sarà possibile vedere la gara tra Croazia e Scozia anche tramite NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre ai propri utenti che acquistano il pacchetto Sport anche la visione di tutte le gare di Euro 2020.

Se il match sarà trasmesso su Rai 1, si potrà vedere Croazia-Scozia in diretta streaming anche su Rai Play.

IN DIRETTA SU GOAL

Con Goal potrete anche seguire Croazia-Scozia in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, troverete gli aggiornamenti live minuto per minuto dal calcio d'inizio al fischio finale, con la descrizione dei goal, degli eventi e delle azioni più importanti.

4-3-3 per la Croazia con Livakovic in porta, Vrsaljko, Lovren, Vida e Gvardiol in difesa. Modric, Brozovic e Vlasic in mezzo. Vlasic, Petkovic e Perisic potrebbero agire in attacco, con Rebic dunque in panchina.

3-4-2-1 per la Scozia con Marshall in porta, Hendry, Hanley e Tierney in difesa. A centrocampo Forrest più di O'Donnell assieme ad Armstrong, McTominay e Robertson. McGinn e Fraser sulla trequarti con uno tra Dykes e Adams centravanti.

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Gvardiol; Modric, Brozovic, Kovacic; Vlasic, Petkovic, Perisic.

SCOZIA (3-4-2-1): Marshall; Hendry, Hanley, Tierney; Forrest, Armstrong, McTominay, Robertson; McGinn, Fraser; Dykes.