Come guardare Croazia-Repubblica Ceca con una VPN

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Presentazione della partita

UEFA Nations League A - Game Week 6 15 nov 2026 - 14:45 Opus Arena

La Croazia ospita la Repubblica Ceca alla Opus Arena di Osijek nel Gruppo 3 della Lega A di UEFA Nations League. Entrambe le squadre hanno un disperato bisogno di punti, pur trovandosi agli estremi opposti della classifica.

La Croazia di Slaven Bilic ha perso quattro partite consecutive in questa Nations League, una serie che comprende il 7-0 subito contro l’Inghilterra e la sconfitta per 4-1 contro la Spagna. La permanenza in Lega A è ora seriamente a rischio e vincere in casa contro l’ultima del girone è il minimo indispensabile per mantenere vive le speranze di salvezza.

Il risultato di giovedì contro l’Inghilterra a Wembley è stato particolarmente pesante. La Croazia ha pareggiato con Petar Sucic al 59° minuto, prima che Harry Kane trasformasse un rigore decisivo cinque minuti più tardi, spegnendo ogni speranza di rimonta. La squadra di Bilic è stata la più pericolosa nel finale, ma non è riuscita a trovare il secondo goal.

La Repubblica Ceca arriva a Osijek dopo aver perso tutte e cinque le partite del girone, subendo 10 goal e segnandone appena uno nel corso della competizione. La squadra di Santi Denia è stata battuta 2-0 dalla Spagna giovedì a Praga e ha chiuso la serata senza tiri in porta, pur affrontando una nazionale spagnola ampiamente rimaneggiata.

In questo girone, la Repubblica Ceca si è dimostrata inferiore a ogni avversaria. L’Inghilterra l’ha battuta 3-0 e 2-0 nelle gare precedenti, mentre la Spagna ha conquistato sei punti su sei contro di essa incontrando una resistenza minima.

Con il primo posto già deciso tra Inghilterra e Spagna in vista del loro incontro di domenica a Madrid, questa partita ha un peso concreto nella lotta per non retrocedere. La Croazia deve vincere per avere una possibilità di salvarsi; alla Repubblica Ceca serve un risultato per evitare di chiudere la fase a gironi senza nemmeno un punto.

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