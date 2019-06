Croazia-Inghilterra Under 21 dove vederla? Canale tv e diretta streaming

Ultima uscita per Croazia e Inghilterra agli Europei Under 21: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Ultima uscita per le rappresentative di ed ai Campionati Europei Under 21. Le due compagini si affrontano infatti in un match che non ha più nulla da dire in termini di qualificazione. Reduci entrambe da due sconfitte consecutive, sono ferme a quota 0 nel Gruppo C ed hanno visto esaurirsi nei loro primi 180’ le speranze di approdare alle semifinali del torneo.

La Croazia di Grancan è stata battuta 4-1 all’esordio dalla quella che è stata una delle più belle rivelazioni del torneo, la Romania, e poi è caduta contro la trafitta dal goal in apertura di Dembele che è valso l’1-0 finale.

Deludente anche il cammino dell’Inghilterra che presentatasi alla manifestazione con buone ambizioni, è stata prima battuta in maniera rocambolesca dai transalpini per 2-1 (i ragazzi di Boothroyd all’89 conducevano 1-0) e poi è crollata contro la Romania (4-2 con finale ancora pirotecnico).

Le due squadre si affrontano quindi esclusivamente per l’onore, visto che in palio c’è la possibilità di non finire il girone all'ultimo posto. In caso di pareggio sarebbe l’Inghilterra a classificarsi terza.

In questa pagina tutte le informazioni su Croazia-Inghilterra Under 21: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

CROAZIA-INGHILTERRA UNDER 21: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Croazia-Inghilterra Under 21 DATA 24 giugno 2019, ore 21.00 DOVE San Marino Stadium, Serravalle ARBITRO Orel Grinfeld (Israele) TV Rai STREAMING RaiSport Web, RaiPlay

ORARIO CROAZIA-INGHILTERRA UNDER 21

La sfida valida per la terza giornata della fase a gironi degli Europei Under 21 che vedrà protagoniste Croazia ed Inghilterra, si disputerà lunedì 24 giugno al San Marino Stadium di Serravalle. Inizio della contesa programmata alle ore 21,00, in contemporanea con l’altra gara del Gruppo C Francia-Romania. A dirigere il match sarà l’arbitro israeliano Orel Grinfeld.

Croazia-Inghilterra Under 21 sarà trasmessa dalla Rai. L’emittente che detiene i diritti in esclusiva degli Europei Under 21, non proporrà una diretta televisiva del match, ma solo una differita che andrà in onda sul canale Rai Sport + HD (57 del digitale terrestre) alle ore 00.15.

La Rai proporrà la diretta di Croazia-Inghilterra Under 21 su RaiSport Web. Sarà quindi possibile seguire il match attraverso dispositivi come pc, tablet o smartphone. La sfida verrà poi riproposta in differita su RaiPlay a partire dalle ore 00.15. Telecronaca dell’evento affidata a Gianluigi Zamponi.

CROAZIA (4-3-3): Posavec; Borevkovic, Uremovic, Katic, Sosa; Vlasic, Sunjic, Moro; Halilovic, Jakolis, Brekalo.

INGHILTERRA (4-3-3): Henderson; Kenny, Tomori, Clarke-Selter, Dasilva; Maddison, Choudhury Foden; Abraham, Solanke, Gray.