Critiche sulla sua candidatura, Benatia risponde a beIN Sports: "C'è qualcosa che non capite?"

Benatia è stato inserito nella lista dei 10 candidati al titolo di giocatore africano dell'anno: sui social il difensore se la prende con beIN Sports.

Nella giornata odierna la CAF ha reso note le 10 nominations che concorreranno al titolo di giocatore africano dell'anno. Questi i prescelti: Iwobi (Arsenal), Salah (Liverpool), Onana (Ajax), Aubameyang (Arsenal), Mahrez (Manchester City), Benatia (Juventus), Mane (Liverpool), Benatia (Juventus), Badri (Esperance Tunisi) e Soliman (Al Ahly).

Guarda oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B: attiva ora il tuo mese gratuito!

THE TOP 10 SHORTLIST: African Player of the year #CAFAWARDS18 pic.twitter.com/0lTh0cNZyx 14 dicembre 2018

Della lista non fa parte il difensore del Napoli Koulibaly. Una circostanza della quale si è meravigliata la testata beIN SPORTS, che lo ho ha sottolineato in un post sul proprio profilo Twitter, sottolineando come invece facessero parte della lista sia Iwobi che Benatia, non titolari rispettivamente nell'Arsenal e nella Juventus.

L'articolo prosegue qui sotto

Y’a quoi que tu comprends pas ? — MBenatia5 (@MedhiBenatia) 14 dicembre 2018

Questa precisazione non è piaciuta al difensore marocchino della Juventus, che sotto ha così risposto: "C'è qualcosa che non comprendete?".

Benatia, non convocato per il match di Champions League contro lo Young Boys a causa di una infiammazione al ginocchio, per stessa dichiarazione di Allegri è tornato disponibile ed è stato convocato per il match di campionato contro il Torino.