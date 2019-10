Critiche al Napoli, De Laurentiis si sfoga: "Sento solo cazzate, se la prendessero nel culo"

La rabbia di Aurelio De Laurentiis: "A Napoli si vuol distruggere la napoletanità, leggo tante dichiarazioni di pezzi di merda".

Alla vigilia della delicata sfida di sul campo del , arriva il duro sfogo del presidente del Aurelio De Laurentiis, che risponde senza mezzi termini alle critiche ricevute in questi ultimi giorni.

Con DAZN segui la Serie A TIM IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Ai microfoni di 'Tv Luna', il patron azzurro si scaglia contro le tante voci circolate in queste ore:

"Non mi va di parlare. Sai perchè? Perchè leggo le dichiarazioni di tanti pezzi di merda su tutti i siti e quindi non mi va di parlare. Perchè sento solo cazzate, allora poichè a Napoli si vuole distruggere la napoletanità, se la prendessero nel culo".

Poche parole colorite per il presidente De Laurentiis, che punta il dito contro le critiche arrivate negli ultimi giorni nell'ambiente partenopeo. Dopo il successo in campionato in casa contro il , la squadra di Ancelotti cerca il successo sul difficile campo del Salisburgo: i tre punti regalerebbero a Insigne e compagni una notevole spinta nell'economia del girone di Champions League.