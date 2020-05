Cristiano Zanetti, messaggio alla Juventus: "Cedere Pjanic è illogico, è come Ronaldo"

L'ex centrocampista della Juventus interviene sulle voci di mercato: "Pjanic è insostituibile come Ronaldo, sarebbe come vendere Bonucci o Chiellini".

Negli ultimi giorni il nome di Miralem Pjanic è stato spesso accostato al nell'ottica di un possibile scambio di giocatori, ma la cessione del bosniaco non piace a tutti. Sul possibile affare si è espresso l'ex giocatore della Cristiano Zanetti, che da ex centrocampista ritiene il metronomo bianconero davvero unico per caratteristiche e qualità tecniche.

Ai microfoni di 'Tuttojuve' Zanetti ha mandato un messaggio indiretto alla dirigenza della Vecchia Signora:

"Anche se non sono un dirigente bianconero, non venderei mai un giocatore come Pjanic. Al mondo non vedo nessuno in grado di sostituirlo, l'unico è De Jong che si è accasato la scorsa estate al Barcellona. Da fuori non dà l'impressione di voler esser venduto, anzi mi sembra uno degli elementi fondamentali di questa squadra".

Bocciato dunque un eventuale scambio con Arthur del Barcellona, profilo piuttosto diverso dallo stesso Pjanic:

"Tra l'altro sono rimasto sorpreso quando ho letto di uno scambio alla pari con Arthur, ad oggi non può esser fattibile. Si potrebbe pensare ad uno spostamento di Bentancur, ma a mio parere possiede caratteristiche diverse da quel ruolo. Pjanic è abile nel tiro da fuori, calcia bene le punizioni e ti permette di avere sempre un buon palleggio".

Secondo Zanetti la cessione di Pjanic sarebbe un grave errore da parte della Juventus, che si priverebbe di uno dei propri pilastri:

"Ma onestamente continuo a non capire una sua possibile cessione. Dipendesse da me lo terrei sempre, potrebbe giocare titolare in ogni squadra del mondo. Nel suo ruolo è insostituibile esattamente come Cristiano. E' fuori da ogni logica, è come se dicessimo di vendere Bonucci, Chiellini, Buffon"

L'ex bianconero commenta poi un'altra operazione di mercato che non riesce a spiegarsi: