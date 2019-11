Cristiano Ronaldo sulla tripletta col Portogallo: "Adoro questa sensazione"

Post Instagram di Cristiano Ronaldo riferito alla tripletta siglata contro la Lituania con la maglia del Portogallo: "Adoro questa sensazione".

Quella di giovedì è stata la notte - l'ennesima - di Cristiano Ronaldo. La tripletta rifilata alla Lituania ha spento i dubbi sulla sua condizione fisica, per la gioia di un in estasi per le gemme del proprio fuoriclasse.

Ebbene, il giorno dopo il match valido per le qualificazioni ad , terminato 6-0 per i lusitani, CR7 ha preso la parola via social mostrandosi felice per l'hat-trick confezionato.

"Adoro questa sensazione".

Poche ma significative parole, accompagnate dall'emoji di 3 palloni che rappresentano i tre goal segnati alla Lituania. La può sorridere, Ronaldo c'è.