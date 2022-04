Cristiano Ronaldo trascina il Manchester United: Norwich steso con una tripletta

Tre goal per conquistare i tre punti. Tre goal per mettere le cose in chiaro e riportare il Manchester United alla vittoria. Tre goal che gli consentono di raggiungere un nuovo traguardo e confermare di essere ancora decisivo.

Cristiano Ronaldo è tornato ad essere decisivo e trascinare i 'Red Devils'. Il portoghese è stato l'assoluto protagonista della sfida contro il Norwich, giocata oggi a Old Trafford e valida per il 33° turno di Premier League. Una gara fondamentale per le ambizioni Champions della squadra di Rangnick, che approfitta della sconfitta del Tottenham di Conte in casa contro il Brighton e si riporta a ridosso del quarto posto.

L'ex Juve sblocca il risultato al 7' su assist di Elanga e raddoppia al 32'. Una doppietta che sembrava mettere in discesa la gara per il Manchester United, che in pochi minuti - a cavallo dell'intervallo - subisce la rimonta del Norwich. Dowell riapre i giochi nel recupero del primo tempo, il finlandese Pukki pareggia i conti al 52'.

Nell'ultimo quarto d'ora, però, è ancora il portoghese a salire in cattedra: Cristiano Ronaldo regala il successo al Manchester United trasformando un calcio di punizione in goal. Una rete che consente ai 'Red Devils' di conquistare il bottino pieno.

16 - Cristiano Ronaldo has now scored 20+ club goals in 16 consecutive seasons in all competitions. Longevity. pic.twitter.com/tvcRecBamA — OptaJoe (@OptaJoe) April 16, 2022

Con la tripletta realizzata oggi, Cristiano Ronaldo porta a sedici le stagioni di fila con almeno 20 goal all'attivo. Una striscia iniziata nella sua prima avventura allo United, proseguita con le maglie di Real Madrid e Juventus, fino a questa stagione, la prima del secondo capitolo a Old Trafford.