Cristiano Ronaldo torna alla Continassa: martedì visite e allenamento

Terminata la quarantena, Cristiano Ronaldo ritrova la Juventus: martedì è atteso alla Continassa per il primo allenamento.

In attesa di novità sulla ripresa degli allenamenti di gruppo, la prosegue con le esercitazioni individuali. Insomma, una giornata interlocutoria. Ma non per questo meno importante, in quanto è scattato il countdown per quanto concerne il rientro di Cristiano Ronaldo alla Continassa.

Il fuoriclasse portoghese, tornato a la sera del 4 maggio, oggi termina i 14 giorni di quarantena imposti dalla normativa italiana. Dunque, da domani, il campione lusitano potrà fare ritorno al JTC, dopo essersi sottoposto agli esami di rito.

Una bella notizia per la Vecchia Signora che, al pari dell'ex merengue, in settimana accoglierà tutti gli altri giocatori finiti all'estero durante l'emergenza legata al COVID-19. Eccezion fatta per Adrien Rabiot e Gonzalo Higuain, entrambi nella fase embrionale del rispettivo isolamento.

Altre squadre

Ronaldo, come sempre all'insegna della massima professionalità, tra le mura amiche ha mantenuto una condizione atletica fuori dal comune. Lavoro duro sull'isola di Madeira, ma anche nella casa piemontese.

Motivo per cui, sulla sua condizione atletica, nel quartier generale bianconero regna il massiimo ottimismo.

CR7 manca dalla Continassa dalla settimana di - , l'ultima partita andata in scena prima che si fermasse il calcio nostrano.