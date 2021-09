Cristiano Ronaldo si è sincerato delle condizioni dello steward nel corso del riscaldamento dopo averlo colpito con una conclusione prima del match.

Cristiano Ronaldo protagonista ancora una volta dentro e fuori dal campo. Nell'esordio bis con il Manchester United in Champions League, a Berna contro lo Young Boys, il fuoriclasse portoghese ha soccorso uno steward durante il riscaldamento, dopo averlo colpito durante l'esercitazione prima del fischio d'inizio del match.

La conclusione di Ronaldo, in goal anche in Champions League dopo la doppietta rifilata al Newcastle in Premier League, ha mandato a terra l'uomo, che ha ricevuto immediatamente il soccorso di altri tre steward.

Dopo essersi accorto dell'accaduto, Cristiano Ronaldo si è subito avvicinato - scavalcando i tabelloni pubblicitari - per sincerarsi personalmente delle condizioni dello steward.

Il portoghese si è assicurato delle condizioni della sua 'vittima', prima di tornare sul terreno di gioco e prepararsi alla sfida. Pochi minuti e poi subito il goal, il primo in Champions League nel secondo esordio con la maglia dei 'Red Devils', a distanza di 13 anni e mezzo dal primo nel 7-1 realizzato alla Roma il 10 aprile 2007, nella gara di ritorno dei quarti di finale.