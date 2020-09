Cristiano Ronaldo sicuro: "Con Pirlo la Juventus è più contenta"

L'attaccante della Juventus ha raggiunto i 450 goal nei maggiori campionati grazie alla doppietta contro la Roma: "Lavoriamo sorridendo".

Due partite, tre goal. Dopo i 180 minuti iniziali è il solito Cristiano Ronaldo in testa alla classifica marcatori, deciso a conquistare il titolo dopo il trionfo di Immobile nella passata annata. Insieme agli obiettivi personali però ovviamente quelli di squadra, dallo Scudetto alla .

Doppietta per Cristiano Ronaldo contro la , decisivo nel pareggiare una gara che dopo il 2-1 giallorosso e l'inferiorità numerica sembrava direzionata verso i capitolini: invece solito stacco imperioso per il lusitano e punto prezioso per la .

Cristiano Ronaldo ha tra l'altro raggiunto i 450 goal nei maggiori campionati europei grazie alla doppietta alla Roma:

"Dopo essere andati in svantaggio sapevamo che la partita di oggi si sarebbe complicata, ma abbiamo conquistato un punto importante. Siamo all'inizio del campionato, con un allenatore nuovo. Ma vedo la squadra attiva, stiamo bene, vedo un futuro molto positivo".

Per Cristiano Ronaldo con Pirlo è una Juventus diversa: