Cristiano Ronaldo si allena... con i figli: "Lasciate che papà faccia il suo lavoro"

Divertente video postato da Cristiano Ronaldo sui social: ad aiutare il fuoriclasse della Juventus sono arrivati i piccoli Mateo e Alana.

La potrebbe tornare a fine maggio, mentre la Champions più in lù. In ogni caso, la possibilità di concludere la stagione 2019/2020 porta gli atleti a doversi allenare in casa. Tra questi ovviamente l'attivissimo Cristiano Ronaldo, attaccante della .

Attivo sui social e sopratutto su Instagram in questo periodo di quarantena in , Cristiano Ronaldo ha mostrato stavolta il particolare allenamento. Giù per gli addominali, l'ex è stato aiutato direttamente dai piccoli Mateo e Alana.

Due dei quattro figli presenti insieme a Goergina e Cristiano Ronaldo in Portogallo, utilizzati come pesi per qualche secondo, tra le risate dello stesso giocatore e dei due piccoli, decisi a 'rovinare' gli esercizi del padre per poter giocare con lui.

Chiaro il messaggio divertito, che ha fatto immediatamente il giro dei social risultando tra i più condivisi della giornata:

"Bimbi, lasciate che papà faccia il suo lavoro”.

Come unire il lavoro e il far divertire i figli? La soluzione di Cristiano Ronaldo, che negli ultimi giorni aveva lanciato la Living Room Cup, chiedendo ai colleghi di sfidarlo in una serie di addominali in 45 secondi. Sfida a cui hanno aderito decine di giocatori, alcuni dei quali sono anche riusciti a superare lo stesso attaccante della Juventus.