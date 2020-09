Cristiano Ronaldo senza mascherina in tribuna: richiamato dalla responsabile

L'attaccante lusitano ha dimenticato il dispositivo di protezione, indossandola prontamente dopo l'avviso al Do Dragao.

Un convincente 4-1 per i Campioni d'Europa del contro i vice-Campioni del Mondo della . Il tutto senza Cristiano Ronaldo, fuori dalla gara per un problema al piede destro. In tribuna, l'attaccante della , ha comunque fatto notizia.

Ronaldo forgot to wear his mask in the stands tonight and one brave lady wasn't having it 😷 😅



🎥: @Esp_Interativopic.twitter.com/O1eNOWII8z — Goal (@goal) September 5, 2020

Durante la gara contro la Croazia, infatti, Cristiano Ronaldo ha scordato per qualche istante di indossare la mascherina in tribuna mentre osservava il Portogallo: nel corso del primo tempo è stato richiamato da una delegata UEFA a tal riguardo, portando l'ex Manchester ha rimediare immediatamente all'errore.

Dall'arrivo del coronavirus e dal ritorno in campo, è come noto stato spostata la panchina in tribuna, così da garantire la distanza sociale. RIchiamati anche alcuni elementi della delegazione lusitana, di scena al Do Dragao per la prima giornata di .

Per Cristiano Ronaldo, a caccia del centesimo goal con la maglia del Portogallo e della vetta dei maggiori capocannonieri internazionali di sempre, passato questo evento, c'è la speranza di scendere in campo contro la , altrimenti prima gara stagionale direttamente in .