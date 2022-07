Cristiano Ronaldo sbotta: "Impossibile non parlare di me un giorno"

Il portoghese attacca con un commento su Instagram: "Impossibile non parlare di me un giorno, altrimenti la stampa non farebbe soldi".

A poco più di una settimana dall'inizio della Premier League, il futuro di Cristiano Ronaldo resta un'incognita. A meno di un anno dal suo ritorno, il portoghese vorrebbe lasciare il Manchester United e intraprendere una nuova avventura. Le voci sulla possibile nuova destinazione di CR7 continuano a rincorrersi, anche se al momento scarseggiano le proposte per l'asso portoghese, che ha un contratto in scadenza con il Manchester United nel 2023. Tramontata la pista Atletico Madrid, con i tifosi che hanno manifestato pubblicamente il disappunto per il possibile arrivo di Ronaldo, leggenda degli acerrimi rivali del Real, nelle ultime ore i rumors hanno raccontato delle ipotesi Napoli e Sporting Lisbona, club in cui Cristiano è nato e cresciuto calcisticamente. A sorpresa, il portoghese ha sbottato su Instagram con un commento sotto un post di una pagina di suoi fan in cui si parlava proprio del suo futuro: "Impossibile non parlare di me un giorno, altrimenti la stampa non farebbe soldi. Se non mentono non possono attirare l'attenzione della gente. Continuate così, magari un giorno avrete delle notizie giuste". Un messaggio diretto dopo le ultime indiscrezioni su un possibile cambio di maglia. Il portoghese vorrebbe continuare a giocare la Champions League e per questo motivo vorrebbe lasciare i 'Red Devils'. Al momento l'ingaggio monstre rappresenta il più grande ostacolo per un possibile addio allo United, con CR7 che dovrebbe optare per una riduzione sostanziosa dell'ingaggio per ripartire da un'altra squadra e iniziare una nuova esperienza. Scelti da Goal Anticipi e posticipi della prima giornata di Serie A 2022/23

