Cristiano Ronaldo risponde ai più critici: "Chiuderò loro la bocca"

Cristiano Ronaldo, per quanto fatto nel corso della sua straordinaria carriera, si è certamente guadagnato un posto tra i migliori giocatori di ogni tempo. Decisivo anche a trentasei anni, è pronto a diventare anche uno dei fuoriclasse più longevi di sempre, ma la cosa incredibilmente non lo esenta dalle critiche.

CR7, in un’intervista rilasciata ai microfoni di ‘Sky Sports’, ha voluto rispondere coloro che sono più critici con lui.

“Conosco il mio ruolo, metto sempre il collettivo al primo posto. So quando la squadra ha bisogno del mio aiuto anche in difesa, ma il mio compito è aiutare la squadra a vincere segnando dei goal. Aiutare in difesa fa poi parte del mio lavoro. Molti non vogliono vederlo perché non piaccio loro, ma ad essere onesti ho 36 anni e vinco ancora tutto, quindi dovrei preoccuparmi su chi dice cose cattive su di me? Dormo bene la notte, vado a letto con la coscienza a posto e continuerò a chiudere ancora la bocca a tutti e a vincere”.

Le critiche dunque non toccano Cristiano Ronaldo più di tanto.

Il fuoriclasse lusitano in estate ha deciso di lasciare la Juventus per ripartire dal Manchester United.

“La cosa principale è che sono ancora felice e mi sto godendo il calcio. Non importa quanto ho vinto nella mia carriera, sono ancora motivato. E’ iniziato un nuovo capitolo della mia vita e se sono al Manchester è per provare a vincere. Lo United è sinonimo di vittorie e deve pensare di poter puntare a grandi trionfi. Io sono qui per aiutare e non sono venuto in vacanza. Questa squadra ha un potenziale enorme. Chi mi conosce sa che darò sempre il massimo per questo club ed io so che ci saranno sempre occhi puntati su di me a causa di ciò che sono. C’è chi troverà sempre cose cattive, ma per me non è un problema”.