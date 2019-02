Cristiano Ronaldo ringrazia per gli auguri: "Felice di festeggiare alla Juventus"

34 anni e non sentirli. Capocannoniere solitario della Serie A dopo la doppietta di sabato sera al Parma, Cristiano Ronaldo ha festeggiato il suo primo compleanno da giocatore della Juventus. Ricevendo i messaggi dei tifosi bianconeri e ringraziando tutti attraverso il sito ufficiale del club.

"Grazie, sono molto felice di festeggiare il mio compleanno qui. È bello essere in Italia, e qui al campo d’allenamento. Voglio ringraziare i tifosi per i messaggi d’auguri e per l'affetto. Grazie mille".