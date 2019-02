Cristiano Ronaldo punta Borel: massimo marcatore della Juventus in una sola stagione

Felice Borel sigò 31 reti nella stagione 1934, Cristiano Ronaldo è a 17 con 16 partite ancora da giocare: record battibile dopo 85 anni.

Hanno superato quota 20 tanti indimenticabili bomber della Juventus. I tifosi bianconeri li ricordano con massimo affetto, viaggiando tra le epoche di chi ha potuto vederli dal vivo e di chi ha invece utilizzato vhs, dvd o youtube per conoscerli appieno. All'Olimpo delle venti reti in una sola stagione di Serie A si avvicina Cristiano Ronaldo, pronto a puntare anche ai trenta.

17 reti in 22 presenze fin qui per Cristiano Ronaldo, capocannoniere di Serie A deciso a vincere il titolo di massimo marcatore del campionato e magari provare al suo primo anno a battere il record di bomber della Juventus numero uno in un singolo torneo italiano a girone unico.

Fin qui Cristiano Ronaldo ha ripagato le aspettative, viaggiando a medie impressionanti, seppur non ai livelli di quelle raggiunte al Real Madrid, in cui il numero dei goal superava quello delle presenze. Assurdo. Eppure, con sedici partite ancora da giocare, il record di Borel è lì, fattibile e accessibile.

Nato a Nizza, quando questa era ancora Italia nel 1913, Borel, scomparso nel 1993, è il giocatore della Juventus che ha segnato più reti in una singola stagione: 31, nel 1934. C'è chi parla di 32 e di 33, visti due goal non proprio chiarissimi, ma il dato ufficiale dovrebbe essere proprio di trentuno.

A Cristiano Ronaldo mancano 14 reti da qui a maggio per agganciarlo, cercando magari di superarlo. Anche se si tratta di uno dei giocatori più importanti della storia, sarebbe incredibile vedere un record ante-guerra venire sbriciolato al primo anno italiano.

In tanti si sono avvicinati, a cominciare dal danese Hansen, passando per Charles e Boniperti, fermatisi rispettivamente a 30, 28 e 27 e reti. Non ci sono andati vicinissimo, superando comunque la fatidica quota venti, che ogni vero bomber deve saper raggiungere, i vari Trezeguet, Del Piero, Dybala, Tevez e Platini.

Nelle prossime settimane Cristiano Ronaldo può superare tutti loro, andando a puntare gli anni '30, '40 e 50', come per altri motivi fece Higuain a Napoli. Presto per dirlo? No, visti i 17 già raggiunti. Cifre alla Messi, alla Cristiano Ronaldo. Bisogna abituarcisi.