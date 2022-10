Cristiano Ronaldo, punizione già finita: contro lo Sheriff ci sarà

L'annuncio di Ten Hag: "Si sta preparando per la sfida contro lo Sheriff, non voglio perderlo. Ha un impatto". Sarà subito titolare?

Si è rifiutato di entrare in campo nella sfida di Premier League contro il Tottenham, punito con l'assenza nella successiva contro il Chelsea. Cristiano Ronaldo, però, non rimarrà a lungo fuori, viste le gare ogni tre giorni e la necessità da parte di Ten Hag di avere tutti a disposizione.

Il Manchester United affronterà lo Sheriff Tiraspol giovedì per la quinta delle sei gare previste nei gironi di Europa League: a meno di sorprese avrà a disposizione anche Cristiano Ronaldo, autore di una delle due reti personali stagionali nel match d'andata.

“Cristiano si sta allenando per tenersi in forma e prepararsi alla prossima partita contro lo Sheriff" ha confermato Ten Hag, mister del Manchester United, in conferenza pre-Chelsea. "Torna lunedì? Parleremo prima. Assenza più lunga? Non credo, no. Non voglio perderlo. Voglio che sia in rosa e sia coinvolto perché ha un impatto".

Difficile dire se Cristiano Ronaldo potrà subito essere titolare contro lo Sheriff, considerando il comportamento nell'ultima sfida di Premier League. Molto dipenderà da quello che il portoghese e Ten Hag si diranno, così da portare ad una decisione per il quinto turno di Europa League.

Di certo, ancora una volta, Ronaldo avrà tutti gli occhi addosso. Gran parte dei tifosi del Manchester United vorrebbero voltare pagina e puntare su qualcun altro già a inizio 2023, ma il contratto del giocatore e la difficile collocazione altrove tiene improbabile l'ipotesi dell'addio a gennaio.

Ronaldo non è un titolare del Manchester United sin dalle prime gare stagionali, in un presente che sarà anche il suo futuro per il resto della sua permanenza Red Devil. Più opzioni di gioco con l'ex Juventus in qualità di subentrante, più possibilità di ruotare le posizioni dei giocatori in campo.

Fuori contro il Chelsea, Ronaldo proverà comunque a dimostrare di poter mettersi al servizio della squadra e continuare a fare la storia del calcio, anche a 37 anni.