Cristiano Ronaldo e la pressione: "La gente aspetta col fucile spianato che io sbagli"

Cristiano Ronaldo spiega la scelta di aprire una clinica contro la caduta dei capelli: "Una signora mi ha detto che a me non succedeva ma chissà...".

La lunga intervista concessa in Spagna da Cristiano Ronaldo per l'apertura di una clinica contro la caduta dei capelli è stata pubblicata integralmente per l' da 'La Repubblica'.

Tanti gli spunti interessanti, a partire dal rapporto di Cristiano Ronaldo con le aspettative della gente nei suoi confronti.

"Non nego che a volte mi stanchi perché sembra che ogni anno debba dimostrare di essere fortissimo. Arriva un momento in cui dici: senti, lasciami stare.... La gente ti giudica costantemente: "Ormai è finito. Ha 33, 34, 35 anni, dovrebbe smettere”. E tu vuoi lasciarli di stucco: sono ancora io. Non penso che credano sia un robot, però mi vedono come uno che non può mai avere un problema, non può mai essere triste. La gente identifica il successo, la spensieratezza, con i soldi: “Come può essere triste o avere una crisi Cristiano se è milionario?”.

Tutto questo però non stupisce Cristiano Ronaldo che sa bene cosa lo attende quando le cose non vanno per il verso giusto.

"So che la gente sta con il fucile spianato in attesa che Cris sbagli un rigore o che fallisca in una partita decisiva. Ma fa parte della vita e devo essere preparato. E io sono preparato già da molti anni. Quando sono andato a Madrid, ero il giocatore più caro della storia; a Manchester, dopo aver vinto il mio primo Pallone d’oro a 23 anni, la gente pensava: “Questo ha raggiunto il massimo”.

Cristiano Ronaldo poi spiega la scelta di aprire una clinica contro la caduta dei capelli.

"E' un problema vero. Lo hanno persone a me molto vicine. Serve per aiutare ad accrescere l’autostima delle persone, una signora prima mi ha detto: “Ma a te non cadono i capelli”. Per il momento no, ma un giorno o l’altro potrebbe succedere. Geneticamente, nella mia famiglia nessuno ha problemi di questo tipo, ma chissà. Lo stress, un’alimentazione sbagliata... Da un momento all’altro le cose possono cambiare, è come con i denti, per esempio. Nell’estetica devi essere sempre un passo avanti".

Infine, quando gli si chiede se abbia amici nel calcio, Cristiano Ronaldo fa un paragone molto particolare.