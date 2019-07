Cristiano Ronaldo premiato dalla stampa spagnola: sarà insignito del 'Marca leyenda'

Il quotidiano 'Marca' consegnerà a Cristiano Ronaldo il premio 'Marca Leyenda', massimo riconoscimento conferito a uno sportivo dalla stampa spagnola.

Nuovo riconoscimento per il fuoriclasse della Cristiano Ronaldo, già a segno in 2 occasioni nelle amichevoli estive. Il quotidiano spagnolo 'Marca' ha infatti deciso di conferire al campione portoghese il premio 'Marca Leyenda', massimo riconoscimento dato a uno sportivo dalla stampa spagnola.

Il premio sarà consegnato a CR7 lunedì 29 luglio nel corso di un evento organizzato al Teatro Regina Vittoria di Madrid. Nella sua carriera Ronaldo ha conquistato numerosi trofei, sia a livello personale (5 Palloni d'Oro, 4 Scarpe d'Oro, 2 The Best FIFA), sia con le sue squadre di club (5 , 4 Coppe del Mondo per Club, 3 Supercoppe europee, 3 Premier League, 2 Lighe spagnole e 1 Scudetto). A questi vanno aggiunti i successi con il (un Campionato europeo e una ).

La decisione di Marca di consegnare a lui il riconoscimento per la stagione 2019 per quanto riguarda il calcio è arrivata in quanto vincendo l'ultimo Scudetto con la Juventus Cristiano Ronaldo è diventato l'unico giocatore ad aver vinto in carriera Premier League, spagnola e Scudetto in .

Nell'albo d'oro del 'Marca Leyenda', istituito nel 1997, e consegnato ogni anno a campioni di diverse discipline, figurano fra gli altri grandi stelle dello sport come Michael Jordan, Pelé, Johan Cruijff, Paolo Maldini, Miguel Indurain, Rafa Nadal, Muhammad Ali, Usain Bolt, Leo Messi, Michael Phelps, Michael Schumacher e Diego Armando Maradona.