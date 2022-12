Cristiano Ronaldo poteva giocare… nell’Eintracht Francoforte: “Ci è stato offerto”

Un documentario svela l’idea balenata lo scorso settembre: “Lo stanno proponendo a tutti i club di Champions League”

Chi l’avrebbe mai detto solo pochi mesi fa che a dicembre, dopo il Mondiale, Cristiano Ronaldo si sarebbe trovato senza contratto e alla ricerca di una squadra, oltre che con una delusione pesante da smaltire come l’eliminazione ai quarti per mano del Marocco e le due panchine nei match chiave.

In fondo che il suo rapporto con il Manchester United fosse logoro non è certo una novità, anzi, già dall’estate la voglia di cambiare aria era più che evidente, tanto che è stato proposto a moltissime società.

CR7 però non è stato offerto soltanto ai top club, ma anche a realtà che si affacciavano di fatto per la prima volta dopo decenni alla Champions League. Come l’Eintracht Francoforte, peraltro prossimo avversario del Napoli negli ottavi, ma che arrivava al girone come matricola, visto il ritorno nella massima competizione dopo 62 anni.

Un documentario girato dall’edizione tedesca di Dazn svela questo retroscena emerso nel pranzo Uefa che ha anticipato la prima partita, quella del 7 settembre contro lo Sporting di Lisbona, proprio la squadra in cui Ronaldo è cresciuto.

"Ci è stato persino offerto", ha affermato Axel Hellmann, membro del consiglio di amministrazione dell'Eintracht. Philip Holzer, capo del consiglio di sorveglianza dell’Eintracht, ha aggiunto che "penso che sia stato proposto a tutti i club della Champions League".

Secondo la Bild gli agenti di Ronaldo avevano proposto anche un piano di finanziamento che l’Eintracht ha gentilmente declinato, impossibilitato in ogni caso a pagare lo stipendio da decine di milioni richiesto dalla star portoghese. Oggi Ronaldo è in procinto di firmare per l’Al Nassr, mentre l’Eintracht è agli ottavi di Champions.