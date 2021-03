De Biasi ferma Cristiano Ronaldo allo Stadium: lusitano a secco

Il Portogallo vince contro l'Azerbaigian sul campo della Juventus, l'attaccante bianconero non riesce a trovare il goal nonostante i tanti tentativi.

Da Torino a Torino. Dall'Allianz Stadium all'Allianz Stadium. Dalla Serie A e la sconfitta interna contro il Benevento alla prima gara di qualificazione al Mondiale 2022, tra il Portogallo e l 'Azerbaigian. In attesa delle trasferte contro Lussemburgo e Serbia, Cristiano Ronaldo non ha lasciato la città in cui vive oramai dal 2018.

Lo Stadium, casa della Juventus, è stata infatti scelto come campo neutro da parte del Portogallo per la sfida contro l'Azerbaigian di De Biasi. In virtù delle restrizioni per i viaggi in terra lusitana, ovviamente dovute al coronavirus, la Federazione ha scelto Torino per la prima gara di qualificazione al Mondiale qatariota. A casa Cristiano Ronaldo.

Come capitato contro il Benevento, però, Cristiano Ronaldo non è riuscito a fare la voce grossa. Deludente contro l'Azerbiagian, l'ex attaccante del Real Madrid è rimasto a secco, fallendo l'avvicinamento, e di fatto anche l'aggancio, a Romario, che a 772 reti è attualmente a due lunghezze di vantaggio sul lusitano.

Senza dubbio prossimamente Cristiano Ronaldo ci arriverà, ma intanto deve fare i conti con una mancata risposta in seguito alla deludente prestazione contro il Benevento. Contro l'Azerbaigian è stato in realtà tutto il Portogallo a non rispettare le attese, ingabbiato dalla tattica di De Biasi: solamente il goffo autogoal di Medvedev e l'uscita maldestra di Magomedaliyev hanno permesso ai Campioni d'Europa in carica di portare via i tre punti.

Cristiano Ronaldo ha provato in tutti i modi a trovare il goal, per aumentare il proprio score ed avvicinarsi a Romario per quanto riguarda i goal complessivi, e ad Ali Daei a proposito dei goal con le Nazionali: niente da fare, tanti tiri, respinti però in maniera continua da portiere e difensori azeri.

Autore di 102 reti in 169 gare con la Nazionale maggiore portoghese, Cristiano Ronaldo avrà ora come avversarie la Serbia, vittoriosa in rimonta contro l'Irlanda (anche grazie a Vlahovic), e il Lussemburgo, rispettivamente sabato e martedì.

Nonostante sia capocannoniere della Serie A, Cristiano Ronaldo ha vissuto un altalenante 2021 fin qui: deludente in Champions League, a secco con il Portogallo, ma devastante in Coppa Italia, decisivo in Supercoppa Italiana e quasi sempre in rete in campionato. Da lui del resto, anche a 36 anni, ci si aspetta i vecchi numeri dei tempi madrileni. Nonostante l'età che avanza.