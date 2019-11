Cristiano Ronaldo polemico con Lussemburgo: "Difficile giocare su un campo di patate"

Con la vittoria per 2-0 ai danni del Lussemburgo il si conquista la possibilità di difendere il titolo di campione in carica ad . Il capitano dei portoghesi Cristiano Ronaldo ha trovato la rete numero 99 con la 'Seleção' e ha parlato a fine partita.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

La sfida con il Lussemburgo è stata più complicata del previsto per i lusitani ed il 2-0 finale rispecchia le difficoltà trovate dagli uomini di Fernando Santos. Il fuoriclasse della , però, individua il problema nel terreno di gioco e monta la polemica nei confronti del Paese ospitante.

"È difficile giocare su questo tipo di campi, un campo di patate. Non è possibile per squadre di questi livelli giocare su campi di questa qualità. La performance non è stata brillante, ma abbiamo fatto il nostro lavoro. È stato il campo su cui abbiamo dovuto giocare che ha influito, ma abbiamo vinto 2-0 e questa era la nostra priorità. Il mio centesimo goal? arriverà naturalmente. Tutti i record che sto battendo sono lì per essere infranti, ma accadrà tutto in maniera naturale".