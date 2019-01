Cristiano Ronaldo patteggia col fisco: il Portogallo potrebbe togliergli le onorificenze

Dopo aver patteggiato la pena per frode fiscale in Spagna adesso Cristiano Ronaldo potrebbe perdere le onorificenze del Portogallo.

Il patteggiamento della pena per frode fiscale in Spagna potrebbe costare carissima anche in patria a Cristiano Ronaldo dato che, secondo 'A Bola', l'attaccante della Juventus rischia di perdere le onorificenze che gli erano state concesse dal Portogallo negli anni scorsi.

Clicca qui per attivare il mese gratuito su DAZN: vedi oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B in esclusiva

Cristiano Ronaldo aveva ricevuto l'Ordine del Principe Enrique del Portogallo nel 2014 e due anni dopo, in seguito alla vittoria degli Europei, era stato insignito anche con la Gran Croce dell'Ordine al Merito.

Adesso però la condanna a 23 mesi di carcere (con la condizionale) e 18,8 milioni di multa patteggiata con la giustizia spagnola potrebbe indurre il Portogallo a revocare tali onorificenze.

In realtà come spiega 'A Bola' il provvedimento sarebbe automatico solo in caso di condanne superiori ai 36 mesi ma allo stesso tempo, in base al punto 1 dell'articolo 54 della Legge degli Ordini Onorari, i membri sono obbligati a 'onorare il Portogallo in ogni circostanza'.

Inoltre gli stessi membri devono 'regolare le proprie azioni pubbliche e private secondo i dettami della virtù e dell'onore' e nobilitare il loro ordine 'con ogni mezzo e circostanza'.

L'ultima parola in merito insomma toccherà a al Presidente della Repubblica portoghese. Il tutto al termine di un procedimento disciplinare che potrebbe concludersi con la revoca delle onorificenze a Cristiano Ronaldo ma anche con il più mite rimprovero.