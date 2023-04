Cristiano Ronaldo pareggia 0-0: furioso al termine della gara contro l'Al-Feiha

La rete non arriva, il lusitano lascia il campo subito dopo il triplice fischio finale per dirigersi rapidamente negli spogliatoi.

Pareggio senza reti, +3 dell'Al-Ittihad in classifica e grande nervosismo per Cristiano Ronaldo. Lo 0-0 con cui l'Al-Nassr è stato fermato nel 23esimo turno del torneo saudita, contro l'Al Feiha, permette alla capolista di ottenere un altro punto di distanza sull'inseguitrice, in cui milita da inizio anno l'ex giocatore di Juventus e Real Madrid.

Il pari esterno è arrivato nonostante una gara dominata da parte dell'Al Nassr, con 18 tiri verso la porta di Stojkovic, di cui però appena 3 nello specchio. Grande nervosismo per alcune decisioni arbitrali, che hanno portato Rudi Garcia a protestare a fine gara e rabbia da parte di Cristiano Ronaldo.

Il giocatore lusitano ha faticato a trovare i compagni di squadra e a farsi trovare, calciando alto sopra la traversa nel finale. Un pari che allontana l'Al-Nassr dal titolo, nonostante ancora 21 punti a disposizione prima della fine del torneo.

Lo 0-0 ha portato Cristiano Ronaldo, visibilmente nervoso, ad abbandonare il campo senza stringere le mani agli avversari, alterato per il mancato goal e successo: battibecco con un membro dello staff avversario dopo il triplice fischio finale e rapida camminata verso il tunnel degli spogliatoi.

Cristiano Ronaldo è a caccia del titolo d'Arabia alla sua prima esperienza lontano dall'Europa, così come di quello di capocannoniere: attualmente il leader della classifica marcatori è l'ex Udinese, Ighalo, al pari del compagno di squadra Talisca.

Sono cinque le reti che separano i due giocatori in vetta da Cristiano Ronaldo, già arrivato in doppia cifra, con undici goal fin qui in terra saudita.