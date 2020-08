Cristiano Ronaldo fuori agli ottavi solo nel 2010: accadde col Lione di Pjanic

Spauracchio Lione per Cristiano Ronaldo: il portoghese non salutava la Champions agli ottavi dal 2009/2010, quando ad eliminarlo fu... Pjanic.

Non nominate il a Cristiano Ronaldo. Portoghese fuori agli ottavi di Champions dopo 10 anni: in quell'occasione, ad eliminarlo furono proprio i francesi.

OL autentico spauracchio per il campione lusitano, che saluta il torneo insieme alla ma che nel 2009/2010 aveva vissuto lo stesso epilogo con la maglia del .

CR7 fuori dalla Champions agli ottavi due volte in carriera dunque: nell'incrocio tra Lione e Blancos e in quello tra Madama e i transalpini. Ma c'è di più, perchè il calcio non è scontato.

Ad estromettere Ronaldo, clamoroso ma vero, all'epoca fu Miralem Pjanic: 1-0 Lione all'andata, 1-1 al Bernabeu con timbri di Cristiano e del bosniaco. Dieci anni più tardi, entrambi condividono lo stesso destino.