Cristiano Ronaldo oltre la leggenda: due anni fa la 50esima tripletta in carriera

Esattamente due anni fa Cristiano Ronaldo segnava lo storico poker contro il Girona, sigillando la 50esima tripletta della sua carriera.

Un giocatore capace di segnare oltre un intero decennio per reti segnate, giocate incredibili e trofei conquistati. Cristiano Ronaldo ha già meravigliato l'intero mondo del calcio con numeri 'monstre': esattamente due anni fa arrivava a siglare la sua 50esima tripletta in carriera.

Era il 18 marzo 2018 e il fuoriclasse portoghese vestiva la maglia del : in un roboante 6-3 contro il CR7 si prendeva la scena con ben quattro reti. I primi due con un sinistro di prima, il terzo con un comodo tap-in a porta vuota e il quarto con un preciso destro rasoterra.

L'anniversario di una data storica per Ronaldo e il mondo del calcio intero: l'attaccante della conta oggi l'incredibile score di 626 goal in 836 presenze, arricchite anche da 215 assist. Numeri che fanno girare la testa per un 35enne che non sembra voler smettere di segnare e far sognare.