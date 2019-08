Cristiano Ronaldo nostalgico con Messi: "Mi mancano le sfide con lui"

A margine delle premiazioni della scorsa Champions, Cristiano Ronaldo ha parlato di Messi, seduto accanto a lui: "15 anni, sempre io e lui".

all'uno o all'altro. nelle mani dell'argentino o del portoghese. Scarpa d'Oro e Pallone d'Oro divisi continuamente tra e . Poi, in cerca di nuove sfide, Cristiano Ronaldo ha deciso di spezzare l'eterna rivalità con Leo Messi passando alla .

Nonostante ora giochino in due campionati diversi e la rivalità sia un po' calata, anche considerando l'ultimo Pallone d'Oro finito nelle mani di Modric e la Champions in quelle del , la sfida tra i due continua, eternamente. Lasciando sospiri e nostalgia per i duelli infiniti.

A margine della presentazione dei gironi di Champions 2019/2020, nonchè delle premiazioni ai migliori giocatori della passata stagione (con Messi che ha vinto il titolo come attaccante numero uno della ccompetizione, battendo proprio il lusitano), Cristiano Ronaldo ha parlato della grandiosa sfida con l'argentino, seduto proprio accanto a lui:

"Io gli manco, a me mancano le sfide con lui. Non so se vi rendete conto, 15 anni a dividere il palco con questo ragazzo. 15 anni. Non credo sia semplice. Sempre io e lui".

Prima o poi Cristiano Ronaldo e Messi dovranno incontrarsi per parlare di quanto hanno fatto bene al calcio: