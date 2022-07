Cristiano Ronaldo non parte con lo United: non sarà sul volo per Bangkok

CR7 nuovamente protagonista di una telenovela estiva: non si unirà ai compagni per il viaggio in Thailandia. Futuro incerto.

Un'altra saga estiva con al centro Cristiano Ronaldo. L'asso portoghese è al centro di continue voci di trasferimento e ancora non si è allenato con il Manchester United, ufficialmente per "motivi familiari". Secondo quanto raccolto da GOAL nelle ultime ore, Ronaldo non prenderà nemmeno parte al viaggio che porterà i Red Devils fino a Bangkok, dove inizierà la tournée estiva della squadra di ten Hag, che poi andrà anche in Australia. Non è ancora chiaro quando di preciso Ronaldo si unirà nuovamente ai compagni e se lo farà, data la richiesta di trasferimento presentata al club, chiedendo di accettare eventuali offerte da club di Champions League.

Nel suo ritorno al Manchester United, dopo essere stato acquistato lo scorso anno dalla Juventus, Cristiano non è riuscito a centrare un posto tra le prime quattro valevole per giocare in Champions. Proprio la mancata qualificazione nella massima competizione europea sarebbe il principale motivo per cui il portoghese vorrebbe cambiare aria.