Cristiano Ronaldo non convocato: decima gara senza di lui, tre sconfitte

Nelle nove gare che la Juventus ha giocato senza Cristiano Ronaldo sono arrivate tre k.o: l'ultimo contro la Sampdoria a maggio.

Per la decima volta da quando è straordinariamente approdato alla , Cristiano Ronaldo non scenderà in campo per i bianconeri. Sarri ha infatti deciso di far riposare il lusitano per il match contro il , in virtù del turno infrasettimanale che Madama affronterà mercoledì contro il .

Terminator del nuovo millennio, Cristiano Ronaldo è noto da anni per una forma praticamente unica nel calcio professionistico, viste le pochissime gare saltate a causa. Solo quanto strettamente necessario l'ex non ha giocato l'intera gara in programma, ma con l'avanzare dell'età qualche stop in più appare necessario.

Nove gare giocate fin qui senza poter contare sul fuoriclasse assoluto di casa Juventus. Una volta, causa squalifica, il resto per infortuni o riposo pre-gare ravvicinate. Contro lo , in Champions, arrivò un secco 3-0 per i bianconeri, in seguito alla famosa espulsione di .

In campionato, invece, Cristiano Ronaldo è rimasto in panchina con Allegri a margine della gara contro l' vinta 4-1, e nelle sfide contro Genoa e . Lo scorso anno in queste ultime due fu tenuto fuori a riposo precauzionale: risultato, due sconfitte su due.

Un altro k.o, sempre nello scorso campionato. Anche l'ultimo fatto registrare ufficialmente dalla Juventus, caduta nell'ultima gara di contro la . Per il resto Cristiano Ronaldo ha dovuto saltare per infortunio vero e proprio le sfide contro , e , tutte vinte dall'ex team Allegri.

In questa stagione è la seconda volta che Cristiano Ronaldo salta un match, dopo il problema fisico accusato prima della gara contro il : risicato 2-1 al Rigamonti al termine dell'estate, ma comunque successo per inseguire l' , poi sorpassata come noto con il Derby d' .

Senza Cristiano Ronaldo sarà una Juventus diversa, ma comunque simile. Dybala e Higuain occuperanno le due posizioni d'attacco come fatto spesso prima dell'arrivo del portoghese e nella stessa sfida contro il Brescia. La Juventus ha vinto prima di lui, si è fermata senza di lui. Contro il Lecce sarà una gara a parte: verrà rimpianto? Parola al campo.