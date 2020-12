Cristiano Ronaldo MVP della Serie A: è il miglior giocatore di novembre

Un altro riconoscimento, l'ennesimo, per Cristiano Ronaldo. Il campione della è infatti stato eletto MVP della nel mese di novembre.

La classifica è stata come sempre redatta secondo le rilevazioni statistiche di Stats Perform (sistema brevettato nel 2010 con K-Sport), con l’ausilio dei dati di tracking registrati da Netco Sports.

Ronaldo ha trionfato grazie agli alti indici di efficienza tecnica e fisica oltre che di aggressività offensiva superiore al 96%.

A spiegare l'assegnazione del premio, che verrà consegnato a Cristiano Ronaldo sabato sera prima di Juventus- , è stato l'Amministratore Delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo.

“Cristiano Ronaldo è un campione infinito che tutto il mondo ci invidia. Anche in questa stagione sta deliziando tutti degli amanti del calcio con le sue giocate e con prestazioni sempre di massimo livello. Quello di quest’anno è il suo miglior inizio di Campionato, con 8 goal realizzati nelle prime 5 presenze. Per la terza volta in tre stagioni in Serie A TIM, CR7 ha ottenuto un premio MVP, a dimostrazione della costanza e della capacità di essere sempre decisivo”.