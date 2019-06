Cristiano Ronaldo, la mancia è da numero uno: 20mila euro!

Non ha badato a spese Cristiano Ronaldo durante la sua vacanza in Grecia: 8mila euro a notte nel resort di Costa Navarino e 20mila di mancia finale.

La vita di Cristiano Ronaldo al di fuori del campo è contrassegnata da lussi di ogni genere: il fuoriclasse della non si sta facendo mancare niente nemmeno in vacanza, dove come lo scorso anno ha soggiornato in Grecia.

La località in questione è il Royal Villa Methoni, lussuoso resort a Costa Navarino, lo stesso dove un anno fa venne raggiunto da Andrea Agnelli nelle battute finali della trattativa che dal lo portò a diventare un giocatore bianconero.

Struttura dal costo di 8mila euro a notte e con vantaggi di ogni tipo: palestra, sala per massaggi, piscina, campo da golf e accesso privato alla spiaggia.

Prima di partire per la Costa Azzurra, come rivelato da 'Il Corriere dello Sport', Cristiano Ronaldo ha fatto un bel regalo a tutti i dipendenti del resort lasciando una super mancia di 20mila euro in segno di ringraziamento per il trattamento ricevuto e per aver tenuto lontano i curiosi. Crepi l'avarizia...