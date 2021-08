Ronaldo al Manchester United: come giocherà, modulo e titolari

Il Manchester United riporta Cristiano Ronaldo all'Old Trafford: tutte le possibilità dei Red Devils per la nuova stagione.

PSG? Real Madrid? Manchester City? No, alla fine Cristiano Ronaldo ha deciso di tornare nel suo vecchio club, il Manchester United, lasciando la Juventus dopo un triennio. Nuovamente in Premier League e all'Old Trafford, il lusitano sarà un'importante aggiunta per Solskjaer.

Il Manchester United è a caccia di un trofeo d'elite da anni, con una sola Europa League conquistata dopo l'addio di Ferguson: zero Champions, zero Premier. Ci riuscirà con Cristiano Ronaldo? Chissà, ma sicuramente il tecnico dei 'rossi' può contare su un attacco decisamente importante.

RONALDO ALLO UNITED, DOVE GIOCHERÀ

Il Manchester United di Solskjaer utilizza il 4-2-3-1, un modulo in cui Cristiano Ronaldo potrebbe ricoprire il ruolo di prima punta, alternandosi con Martial e Cavani, oppure quello di esterno, provando a farsi spazio con Greenwood, Rashford, il nuovo arrivato Sancho e il duttile Paul Pogba.

Non solo, visto che Solskjaer potrebbe proporlo anche come trequartista, ma anche in tale posizione la concorrenza è a dir poco folta: il titolare inamovibile però non sembra poter essere scalzato. Bruno Fernandes, connazionale di Cristiano Ronaldo e sponsor per il suo ritorno, è in vantaggio su chiunque e in generale CR7 difficilmente occuperà il ruolo del dieci.

I TITOLARI DEL MANCHESTER UNITED

Difficile dire se Cristiano Ronaldo possa essere considerato inamovibile al Manchester United, ma molto probabilmente lo sarà, sopratutto in Champions League: partirà in prima fila come centravanti, con Martial e Cavani ricambi tra Premier League e gare meno importanti.

Alle sue spalle il connazionel Bruno Fernandes, con Rashford a sinistra e Sancho a destra. Ma in una lunga stagione tutti, o quasi avranno spazio. Alcuni, per forza di cose, dovranno partire.

MANCHESTER UNITED, ALTRO MODULO?

Solskjaer ha in mente solo il 4-2-3-1 per il suo Manchester United, soprattutto considerando la mole di giocatori a disposizione. Solamente in una manciata di occasioni è stato utilizzato il 4-3-2-1: difficile vederlo, se non in piena emergenza o a gara in corso.

MANCHESTER UNITED, FORMAZIONE TIPO

4-2-3-1: De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Maguire, Shaw; Pogba, McTominay; Sancho, Bruno Fernandes, Rashford; Cristiano Ronaldo

Una squadra d'elite a disposizione di Solskjaer, con una panchina che potrebbe benissimo lottare per il titolo d'Inghilterra o di Campione d'Europa:

Heaton, Dalot, Lindelof, Telles, Bailly, Fred, Matic, Van der Beek, Lingard, James, Greenwood, Mata, Martial, Cavani, Diallo