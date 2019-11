Cristiano Ronaldo tocca Izzo in area, il granata: "Se lo facevo io era giallo?"

Altre polemiche post Torino-Juventus, il difensore granata a terra nella propria area dopo un contatto con l'attaccante bianconero.

E' il tocco di mano in area bianconera nel primo tempo a creare maggiore polemica per - . Un episodio che ha spaccato in due gli amanti del calcio, tra chi vede Matthijs De Ligt incolpevole e chi l'avrebbe punito con il rigore. Oltre questo, spunta anche il momento Izzo-Cristiano Ronaldo.

Segui live 3 partite di Serie A TIM a giornata su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese

#CristianoRonaldo tocca lo sterno di #Izzo che resta giù e riceve le visite medice. CR7 va a rialzarlo, Izzo guarda Doveri e dice (dal labiale si legge): "Se lo facevo io era giallo, l'hai vista?" pic.twitter.com/YDkJILfAw6 — Salvatore Amoroso (@sal_amoroso21) November 2, 2019

In area granata, nel secondo tempo, colpetto di Cristiano Ronaldo sulle costole di Izzo, che cade a terra per poi chiedere provvedimenti al direttore di gara. Nessun cartellino, niente VAR, visto e considerando come il gesto sia stato sì inopportuno, ma difficilmente punibile.

All'estero Izzo è stato preso di mira per la forse eccessiva scena post colpo, mentre in molti si stanno chiedendo perchè Cristiano Ronaldo non è stato punito. Visioni diverse. Neanche lo stesso Izzo avrebbe probabilmente optato per il rosso, ma per il giallo sì.

Dopo l'episodio, infatti, Izzo si è rivolto all'arbitro con un labiale piuttosto chiaro:

"L'hai vista? Se lo facevo io era giallo?".

Alla fine solo ammonizione verbale per Izzo e Cristiano Ronaldo e nessun provvedimento. L'episodio ha però buttato altra benzina sul fuoco di Torino-Juventus: non un rogo esagerato, ma comunque un incendio di polemiche per il tocco di De Ligt, alla fine decisivo con un goal nel secondo tempo.