Cristiano Ronaldo infortunato, ci pensa Georgina: terapie davanti alla tv

Cristiano Ronaldo ha pubblicato un video in cui si vede la fidanzata Georgina dedicarsi alla sua gamba mentre il portoghese guarda Liverpool-Chelsea.

La può stare tranquilla, la gamba di Cristiano Ronaldo è in buone mani. Ad aiutare il portoghese nel recupero dal leggero affaticamento muscolare, infatti, è la sua fidanzata Georgina Rodriguez.

A svelarlo, con un video pubblicato su Instagram, è stato lo stesso Cristiano Ronaldo che ha accompagnato le immagini con un eloquente: "Recovery with love".

Ronaldo dopo essere rientrato da Villar Perosa, dove non ha giocato proprio a causa del leggero infortunio, si è sdraiato sul tappeto davanti alla per vedere la finale di Supercoppa Europea tra e .

Il tutto mentre Georgina si dedicava amorevolmente alla gamba dolorante del suo fidanzato con uno strumento che dovrebbe velocizzare il recupero di Ronaldo. La migliore terapia possibile, insomma.

La speranza della Juventus d'altronde è quella di avere Cristiano Ronaldo a disposizione tra otto giorni per il debutto in campionato sul campo del mentre il portoghese, che ieri ha svolto solo lavoro differenziato, salterà sicuramente l'ultima amichevole in programma domani a Trieste.