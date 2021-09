Dopo la doppietta al debutto contro il Newcastle, Ronaldo va in goal anche nella sfida di Champions persa dallo United contro lo Young Boys.

Il rosso del Manchester United ha acceso Cristiano Ronaldo, come un toro nella corrida. Non poteva esserci inizio migliore per CR7, tornato a vestire la maglia dei Red Devils dopo 12 anni.

Nella sfida di questa sera giocata sul campo dello Young Boys, valida per la fase a gironi di Champions League, il portoghese ha sbloccato il match dopo 13 minuti con una zampata di piatto a pochi passi dalla porta. Una gioia individuale, perché nel secondo tempo la formazione svizzera è riuscita a rimontare e a vincere per 2-1.

Nuovo debutto europeo positivo con lo United per Ronaldo, che già aveva fatto impazzire i suoi tifosi qualche giorno prima. Al rientro dalle Nazionali, infatti, il tecnico Solskjaer non ci ha pensato due volte a farlo giocare dal primo minuto nel match di Premier League contro il Newcastle. L'ex fuoriclasse della Juventus ha ripagato con la sua lingua preferita, ovvero due goal che hanno contribuito al 4-1 finale.

CR7 ci ha messo dunque veramente poco a riprendersi il Manchester United, che ora può puntare a rivivere i fasti di un tempo sia a livello nazionale che internazionale.

Naturalmente sta anche ai suoi compagni dimostrare di essere all'altezza del portoghese, perché da solo - come dimostrano le ultime campagne europee della Juventus - non può fare miracoli.