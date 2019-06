Cristiano Ronaldo torna al goal su punizione: con la Juventus è ancora a secco

Dopo un anno senza reti su punizioni, Cristiano Ronaldo è riuscito a trovare la via del goal in Portogallo-Svizzera.

28 volte in goal nella prima stagione con la , tra , e . Ventotto volte di testa, sinistro, destro e calcio di rigore. Ma mai di punizione. Una specialità che Cristiano Ronaldo sembrava aver perso una volta arrivato in bianconero. Stagione con Madama chiusa e subito goal.

Sì perchè nella gara tra e valida per le finali di , Cristiano Ronaldo ha sbloccato il risultato per i suoi segnando proprio di punizione. Rincorsa delle sue, conclusione a scendere delle sue e Sommer battuto per il primo goal dei lusitani in questa ultima fase del torneo.

Qualcosa che i tifosi della Juventus hanno sperato di vedere a lungo da agosto a maggio, senza però mai trovare la soddisfazione di esultare per un goal su punizione di Cristiano Ronaldo. Tantissimi i tentativi in bianconero, tantissime le conclusioni fuori, parate o sulla barriera.

Era esattamente un anno che Cristiano Ronaldo non trovava la via del goal su punizione, ovvero dai Mondiali 2018: nel 3-3 contro la una rete del Portogallo arrivò proprio grazie alla conclusione da fermo dell'allora attaccante del .

Nel corso degli anni Cristiano Ronaldo ha ridotto drasticamente il proprio dato realizzativo nelle punizioni, tanto che nel 2017/2018 l'unica rete da fermo con il Real era arrivata in finale di Coppa del Mondo per club contro il Gremio. Anche per questo motivo i vecchi dati di 40-50 centri stagionali sono calati sensibilmente.

Se con le maglie di club non segna da dicembre 2017, Cristiano Ronaldo è tornato a far goal su punizione con il Portogallo, regalando nuove speranze realizzative ai tifosi della Juventus per la prossima annata. Un'arma in più che sembra essersi sbloccata dopo essere stata inceppata per troppo tempo.