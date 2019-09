Ronaldo e il goal in rovesciata contro la Juve: "Meglio del sesso con Georgina? No!"

Cristiano Ronaldo ritiene il goal segnato contro la Juventus il più bello della sua carriera ma non ha dubbi: "Meglio del sesso con Georgina? No!".

Il goal più bello di Cristiano Ronaldo secondo Cristiano Ronaldo? Georgina Rodriguez. Il campione portoghese infatti, intervistato da 'ITV', ha spiegato di preferire la sua attuale compagna a qualsiasi prodezza fatta in campo.

Cristiano Ronaldo in tal senso ha scelto come goal più bello della sua carriera proprio quello siglato in rovesciata contro la quando ancora giocava per il .. Goal che peraltro gli valse la standing-ovation dell'Allianz Stadium.

"Ho provato a segnare un goal come quello per molti, molti anni. Io avevo segnato 700 goal ma non c'ero mai riuscito. Farlo contro Buffon, contro la Juventus e in ... E' stato un bellissimo traguardo".

Quando però gli si chiede se quel goal sia stato meglio del sesso con la fidanzata Georgina il portoghese non ha dubbi.

"No, se confrontato con la mia Geo, no!".

Una vera e propria dichiarazione d'amore insomma nei confronti della Rodriguez che d'altronde, secondo le ultime indiscrezioni, Cristiano Ronaldo vorrebbe sposare al più presto. Ecco perché anche il goal più bello di tutta la carriera verrà sempre dopo Georgina.