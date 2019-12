Cristiano Ronaldo in goal per 4 partite consecutive, miglior filotto con la Juventus

Con la doppietta segnata contro l'Udinese Cristiano Ronaldo timbra per la quarta partita consecutiva: è il miglior filotto da quando è in bianconero.

Il mese di dicembre è da sempre molto prolifico per Cristiano Ronaldo, che anche quest'anno non si smentisce: con la doppietta rifilata all' nella vittoria per 3-1 della sono 5 goal in 4 partite a dicembre per il portoghese.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

La doppia esultanza di oggi porta con sè un ulteriore record: si tratta, infatti, della prima volta da quando Ronaldo veste la maglia della Juventus che il lusitano riesce a trovare la rete per quattro partite in fila. Un poker arrivato proprio nel momento in cui le prestazioni del numero '7' bianconero stavano suscitando maggiori critiche. Una risposta da campione totale, da uno che sa uscire dalle difficoltà nel migliore dei modi.

Le sensazioni di 'CR7' erano positive già nelle ultime settimane, con il fastidio al ginocchio che sembra ormai essere un lontano ricordo. Anche Maurizio Sarri aveva speso parole di grande fiducia nei confronti del portoghese in conferenza stampa, definendosi molto impressionato dalla crescita a livello fisico che Ronaldo sta avendo nell'ultimo periodo. Nella doppietta realizzata oggi contro i friulani si nota una grande brillantezza fisica di Ronaldo, a conferma delle parole dell'allenatore bianconero.

Per Cristiano Ronaldo non si tratta, però, della prima volta che trova il goal per quattro partite in fila. Nella sua carriera, infatti, 'CR7' è riuscito in questa impresa per ben 27 volte: 3 volte con la maglia del , addirittura 23 volte quando era tra le fila del e, nella partita odierna, è stata la prima ed unica volta con la 'Vecchia Signora'.

Insomma, buone notizie per la Juventus: Ronaldo è tornato ed è più affamato che mai. Con la doppietta odierna il portoghese sale a quota 9 goal in campionato, ad una sola lunghezza da Lukaku e Joao Pedro al secondo posto nella classifica marcatori. Ancora lontano appare, invece, Ciro Immobile che domina la sfida dei bomber con 17 reti in .