Cristiano Ronaldo contro Ferrè: "Voglio solo battere Messi? Inaccettabile"

Una rivalità creata più da media e tifosi, che da loro stessi. Eppure Cristiano Ronaldo contro Messi, Messi contro Cristiano Ronaldo, è stata la sfida a distanza più famosa del nuovo millennio. Continua ad esserlo in maniera minore rispetto ai tempi di Real Madrid e Barcellona, ma è sempre in prima pagina. Come capitato in queste ultime ore.

A poche ore dalla premiazione del Pallone d'oro 2021, con Messi e Ronaldo ancora una volta nominati, il lusitano ha tuonato su Instagram riguardo le dichiarazioni di Pascal Ferrè, caporedattore di France Football che negli ultimi giorni aveva evidenziato di aver saputo dallo stesso ex Juventus il desiderio per i prossimi anni.

Secondo Ferrè, infatti, Ronaldo avrebbe come unico desiderio fino al termine della carriera, superare Messi per quanto riguarda i Pallone d'Oro vinti.

CR7, da canto suo, ha smentito seccamente attraverso un post piccato pubblicato su Instagram, a circa due ore dal galà del Pallone d'Oro 2021, in cui lo stesso argentino battaglia con Lewandowski per il titolo:

"Il risultato di oggi spiega le dichiarazioni di Pascal Ferré della scorsa settimana, quando ha detto che gli avevo confidato che la mia unica ambizione era finire la mia carriera con più Palloni d'Oro di Lionel Messi. Pascal Ferré ha mentito, ha usato il mio nome per promuovere se stesso e il giornale per cui lavora. È inaccettabile che il responsabile dell'assegnazione di un premio così prestigioso possa mentire in questo modo, con assoluta mancanza di rispetto per chi ha sempre rispettato France Football e il Pallone d'Oro. E ha mentito ancora oggi, giustificando la mia assenza dal Gala per una presunta quarantena che non ha ragione di esistere".

Cristiano Ronaldo non sarà al galà, ma ci tiene a precisare:

"Voglio sempre fare i complimenti a chi vince, all'interno della sportività e del fair play che hanno guidato la mia carriera sin dall'inizio, e lo faccio perché non sono mai contro nessuno. Vinco sempre per me stesso e per i club che rappresento, vinco per me stesso e per chi mi vuole bene. Non vinco contro nessuno".

Cosa vuole dunque Cristiano Ronaldo dalla sua carriera? Presto detto:

"La più grande ambizione della mia carriera è vincere titoli nazionali e internazionali per i club che rappresento e per la nazionale del mio Paese. La più grande ambizione della mia carriera è quella di essere un buon esempio per tutti coloro che sono o vogliono essere calciatori professionisti. La più grande ambizione della mia carriera è lasciare il mio nome scritto a lettere d'oro nella storia del calcio mondiale. Concludo dicendo che il mio focus è già sulla prossima partita del Manchester United e su tutto ciò che, insieme ai miei compagni di squadra e ai nostri tifosi, possiamo ancora realizzare in questa stagione".