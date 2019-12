Cristiano Ronaldo: "Firmerei per incontrare il Real Madrid in finale di Champions"

Cristiano Ronaldo parla dopo la vittoria della Juventus sul campo del Bayer Leverkusen: "Son stato un mese con un piccolo dolore, ora sto bene".

Terzo goal consecutivo, e finalmente anche vittoria. La è tornata al successo dopo un pareggio e una sconfitta: nello 0-2 di Leverkusen c’è anche il timbro di Cristiano Ronaldo, che già aveva segnato contro e . Senza però andare a prendersi i tre punti.

In invece la storia è diversa. E ora i bianconeri attendono di scoprire l’avversaria negli ottavi di finale. Tra le papabili anche il Real Madrid, che però CR7 vorrebbe affrontare più avanti. Anzi, in finale, come dichiarato a ’Sky Sport’.

“Il Real è una squadra straordinaria. Se me lo chiedi preferirei trovarlo più avanti. Firmerei adesso per incontrarlo in finale”.

Il fuoriclasse bianconero si scalda per una grande seconda parte di stagione, dopo essersi messo alle spalle un mese di novembre non facile, anche a causa di un problema al ginocchio che ne ha limitato il rendimento.

"Mi sento bene, i problemi che ho avuto sono passati. Sono stato 4 settimane con un piccolo dolore. Anche la squadra sta bene, abbiamo giocato molto bene nel secondo tempo, siamo primi nel gruppo. Le cose migliorano anche per me".

Ora che è al top, l’ex e reclama un posto nell’attacco bianconero. Dove ci sono anche Dybala e Higuain. Un trio che Sarri per ora non vede dal 1’, ma che fa divertire CR7.