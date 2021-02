Cristiano Ronaldo fa 'en plein': ha segnato a tutte le squadre affrontate di Serie A

Con la doppietta al Crotone, il portoghese batte un altro record e si riprende il titolo di capocannoniere della Serie A.

Cristiano Ronaldo fa 'en plein'. O quasi. La doppietta contro il Crotone , nel primo scontro diretto con i calabresi, aggiunge alla ricca collezione del portoghese un'altra squadra tra quelle a cui ha segnato.

Come rivelano i dati 'Opta', CR7 ha ora segnato a tutte le squadre affrontate che fanno parte dell'attuale Serie A: 18 su 18. Manca solo il Benevento: a causa del turnover ha saltato la gara d'andata, ma tra un mese potrà fare 19.

C'è soltanto una squadra che Ronaldo ha affrontato in Serie A ma a cui non è riuscito a segnare: il Chievo. Con Stefano Sorrentino che è riuscito anche a parargli un calcio di rigore all'Allianz Stadium.

In generale, il Crotone diventa la 78ª squadra a cui CR7 ha segnato in assoluto nei top 5 campionati europei. Soltanto uno ha fatto meglio di lui: Zlatan Ibrahimovic, che è arrivato fino a 79. Avendo peraltro giocato in un campionato in più (Francia).

Il loro confronto è destinato a perdurare anche nell'attuale Serie A. Lo svedese è terzo nella classifica marcatori, che al termine della giornata, con lo show del lusitano contro il Crotone, vede al primo posto proprio CR7 (18) e Lukaku al secondo posto (17).

In stagione il conto dei goal complessivi sale a 25, per la 14ª stagione consecutiva. And counting, come dicono oltreoceano. D'altrro canto, mancano ancora i tre mesi decisivi della stagione.