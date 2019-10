Cristiano Ronaldo fa 701: festa col Bologna, trascinando ancora la Juve

La Juventus si gode Cristiano Ronaldo: celebra i 700 goal carriera facendo subito 701 e trascinando i bianconeri alla vittoria contro il Bologna.

Lunedì 14 ottobre Cristiano Ronaldo è entrato ancora di più nella leggenda: con la maglia del , contro l' , ha realizzato in carriera il suo goal numero 700, entrando in un altro club esclusivo di icone del calcio mondiale. CR7 è sempre più da record, anche se la quota 700 è durata soltanto 5 giorni. Il tempo di rimettersi addosso la maglia della e centrare il goal numero 701 nella sfida di contro il . Per essere, una volta di più, protagonista.

Il fuoriclasse portoghese ci ha messo soltanto 19 minuti per trovare il varco giusto, per la precisione tra Skorupski e il priimo palo, un destro di potenza e precisione su cui il portiere polacco non ha potuto nulla. Un goal che ha immediatamente indirizzato la partita, poi vinta dai bianconeri per 2-1 nonostante qualche sofferenza di troppo nel finale. Lo ha fatto con uno dei suoi 3 tiri in porta: ha centrato lo specchio con il 75% delle sue conclusioni nella serata all'Allianz Stadium.

Quello che si sta godendo la Juventus non è però soltanto un Cristiano Ronaldo realizzatore, ma anche versione creatore di gioco e acceleratore: dialoga spesso con i compagni, tocca tanti palloni (65 contro il Bologna) e soprattutto genera occasioni da goal. Sabato sera sono state 3 in totale.

Il fiore all'occhiello del repertorio rimane però la fase realizzativa: il goal numero 701 in carriera è stato anche il 25esimo in Serie A. Nell'era dei 3 punti, ovvero dalla stagione 1994/95 in poi, soltanto Montella, Ronaldo, Milito e Shevchenko hanno impiegato meno partita di CR7 per raggiungere questa quota, che ce ne ha messe 38. Il prossimo traguardo parziale sarà accorciare le diistanze raggiungendo presto quota 30. CR701 insegue, anzi, viene inseguito da un altro record. E vuole centrarlo il prima possibile, trascinando la Juventus ad altre vittorie.