Cristiano Ronaldo è già rientrato a Torino: avrebbe giocato Juventus-Milan

- non si giocherà causa allarme coronavirus ma Cristiano Ronaldo, nonostante il ricovero della madre, stasera era pronto a scendere regolarmente in campo.

A riportarlo è 'Il Corriere della Sera' secondo cui il portoghese, partito alla volta di Madeira con un volo privato nel primo pomeriggio di martedì per verificare di persona le condizioni della signora Dolores, in serata sarebbe rientrato a per mettersi a disposizione di Sarri.

Il tecnico bianconero dal canto suo in conferenza stampa non si era sbilanciato sulla presenza di Cristiano Ronaldo contro il Milan.

Thank you for all your messages of support for my mum. She is currently stable and recovering in hospital. Me and my family would like to thank the medical team looking after her, and kindly ask that we are all given some privacy at this time.