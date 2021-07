Cristiano Ronaldo è arrivato alla Continassa: oggi il primo allenamento agli ordini di Allegri

Il portoghese ha raggiunto il centro sportivo bianconero dove si sottoporrà alle visite mediche prima di scendere in campo per il primo allenamento.

Cristiano Ronaldo ha varcato in mattinata i cancelli della Continassa. Il fuoriclasse portoghese, rientrato ieri in quel di Torino dalle vacanze , è pronto a riunirsi al gruppo squadra della Juventus per riprendere gli allenamenti sotto i dettami tattici di Massimiliano Allegri, allenatore che conosce bene e che lo ha già allenato nel suo primo anno in Italia.

Per il centravanti lusitano programma ben definito: prima il tradizionale iter delle visite mediche, poi il trasloco sul campo per ritrovare confidenza con il prato verde dello Juventus Training Center.

CR7, reduce dal titolo di capocannoniere a Euro 2020 grazie ai cinque goal segnati in quattro partite con la maglia del Portogallo, si appresta a dare il la - salvo colpi di scena - al quarto anno a tinte zebrate.

Il suo contratto, infatti, scade proprio il 30 giugno del 2022 e, come sottolineato recentemente dal vicepresidente Pavel Nedved, dall'entourage del portoghese non sono arrivati segnali che facciano presagire ad un addio con un anno d'anticipo rispetto alla naturale scadenza del vincolo contrattuale che lo lega alla Vecchia Signora.

Se non dovessero presentarsi ulteriori ed improvvisi cambi di copione, l'ex stella del Real Madrid si proietterebbe verso la quarta stagione consecutiva all'ombra della Mole, dove ha realizzato ben 101 goal in 133 partite, vincendo tutti i trofei a disposizione su suolo italico: due scudetti, due Supercoppe e una Coppa Italia nel giro di tre anni dove sulla panchina bianconera si sono avvicendati in serie Allegri, Sarri e Pirlo.

Con il tecnico livornese al timone, CR7 ha realizzato 28 goal raggiungendo i quarti di finale di Champions League a precedere le premature uscite di scena agli ottavi nel biennio successivo. La Champions, appunto. Il terreno di caccia di preferito per uno che la coppa dalle grandi orecchie l'ha alzata cinque volte mettendo a referto l'impressionante score di 135 reti.

Compiere il proverbiale 'step' in chiave europea non può che essere l'obiettivo del duo Ronaldo-Allegri. Da oggi nuovamente insieme.