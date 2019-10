Cristiano Ronaldo criptico sul ritiro: "Chissà tra uno o due anni..."

Cristiano Ronaldo si è raccontato a 'Sport Bible': "Negli ultimi cinque anni ho iniziato a vedermi fuori dal calcio, chissà cosa accadrà..."

Tutti si chiedono quando Cristiano Ronaldo appenderà le scarpette al chiodo. Non perché il portoghese non stia rendendo più in campo, anzi, ma perché i 34 anni segnati sulla carta d'identità inizieranno prima o poi a farsi sentire. La spera ovviamente che ciò accada in un futuro lontano.

Anche di questo, ma soprattutto dei suoi progetti extra-calcistici, Cristiano Ronaldo ha parlato in un'intervista a 'Sport Bible'. Intervista che comincia con una frase che metterà un po' di preoccupazione tra i tifosi della Juventus.

"Adoro ancora il calcio. Adoro intrattenere i tifosi e le persone che amano Cristiano Ronaldo. Non importa l'età, si tratta solo di mentalità. Negli ultimi cinque anni ho iniziato però il processo che mi vedrà prima o poi fuori dal calcio, quindi chi sa cosa accadrà tra un anno o due?"

E a questo aspetto della sua vita è legato anche il capitolo del business, che Cristiano Ronaldo sta portando infatti avanti in modo parallelo al calcio.

"Quello che mi motiva sempre di più è la pressione. Il rapporto che ognuno di noi ha con la pressione. Tutto sta nel saperla gestire. Devi avere fiducia in te stesso. Nel calcio ho più controllo. So cosa posso fare. Nel mondo degli affari, invece, è più difficile, dipendi da altre persone, ma ho una buona squadra. Sarà una bella sfida per me e già lo è".

Cristiano Ronaldo quindi sta progettando già la sua vita lontando dal calcio; a quel punto sarà a tutti gli effetti un uomo d'affari.