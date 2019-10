Cristiano Ronaldo diventa CR700: goal numero 700 tra club e Portogallo

Record! L'ennesimo di una sfavillante carriera. Con il rigore trasformato questa sera contro l' , Cristiano Ronaldo è diventato CR700 . La stella portoghese ha infatti realizzato il suo goal numero 700 da professionista.

Un traguardo incredibile e festeggiato, giustamente, con gioia allo Stadio Olimpico di Kiev, dove il lusitano ha scritto un'altra importante pagina della sua storia da fuoriclasse.

Era il 7 ottobre del 2002 quando neppure maggiorenne segnò la sua prima rete da professionista in uno Lisbona-Moreirense. Ora, a poco più di 17 anni di distanza, i goal sono ben 700.

700 - Cristiano #Ronaldo has scored his 700th goal in career among national team (incl. friendlies) and clubs. Infinity. #CristianoRonaldo #CR700 pic.twitter.com/tft8dmuYJO