Cristiano Ronaldo confessa: "Messi mi ha reso un giocatore migliore"

La rivalità tra Cristiano Ronaldo e Messi continua a distanza dopo l'addio alla Liga: "Anche io l'ho reso migliore. Le rivalità sono salutari".

Dieci Pallone d'Oro conquistati, in due. Cinque a testa. Cristiano Ronaldo e Leo Messi, una rivalità continua per vincere i più importanti trofei del calcio mondiale, di squadra e personali. Una rivalità a distanza sentita tantissimo dai tifosi, ma anche dai giocatori stessi.

Cristiano Ronaldo ha del resto rivelato che la rivalità di Messi è stata essenziale nel corso della sua carriera, visto e considerando come il desiderio di essere il più forte è stato potenziato dall'avere a che fare con il fuoriclasse argentino, devastante con la maglia del .

Intervistato da TVI, Cristiano Ronaldo ha raccontato il rapporto con Messi:

"Non ho dubbi che mi abbia reso un giocatore migliore, come io ho fatto per lui. Nel calcio e nello sport le rivalità sono salutari e io non posso che ammirare la carriera di Leo".

Nel corso dell'ultimo anno Messi ha spesso parlato dell'addio di Cristiano al Real:

"Ha già detto pubblicamente che gli spiace che io abbia lasciato la , questo perché la rivalità gli piaceva. Ho un eccellente rapporto professionale con lui".

Messi e Ronaldo si sono sfidati nella Liga e in Champions, incontrandosi fuori dal campo però solo in occasioni di premiazioni et simili: