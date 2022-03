Che dieta alimentare, allenamento e fitness routine ha Cristiano Ronaldo?

Non c'è giocatore nel mondo del calcio che abbia ottenuto più consensi di Cristiano Ronaldo, a proposito delle sue qualità fisiche e la dedizione al mestiere. La star del Manchester United e del Portogallo vanta una straordinaria serie di abilità atletiche, che combinano rapidità e agilità con potenza.

E dire che al suo arrivo al suo primo arrivo al Manchester United, Cristiano Ronaldo era solamente un adolescente minuto. Man mano, però, con il duro allenamento e una dieta ferrea senza soste, ha cominciato a costruire un fisico d'elite per poter continuare al top del calcio oltre i 30, e attualmente, oltre i 35 anni.

COME SI ALLENA CRISTIANO RONALDO? IL WORKOUT

Cristiano Ronaldo ha svelato quindici punti, segreti di fitness, per potersi allenare al meglio e mantenere una forma fisica perfetta.

Il primo punto è fondamentale: iniziare con un riscaldamento per ridurre il rischio di infortuni. "In allenamento facciamo alcuni giri di campo, esercizi di stretching e riscaldamento cardio" spiega Ronaldo.

"Bisogna assicurarsi di fare qualcosa di simile nel tuo allenamento, anche se è fare jogging in palestra o un riscaldamento sul tapis roulant o sulla bicicletta".

Quando è in palestra, l'allenamento principale di Ronaldo è diviso tra allenamento cardiovascolare - come corsa e canottaggio - e pesi. "Bisogna mescolare le cose" consiglia Ronaldo. Serve mantenersi costante, ma è anche importante assicurarsi che tutte le aree del corpo siano mirate e che gli esercizi migliorino sia la forza che la resistenza.

In campo, l'attenzione si concentra su esercitazioni ad alta intensità che riflettono le situazioni delle partite. "Facciamo molti esercizi di sprint durante l'allenamento e possono essere incorporati nel tuo allenamento sia che tu sia in palestra o all'aperto" dice Ronaldo. "Cerca di aggiungerlo a ogni allenamento che fai".

Tuttavia, gli allenamenti non si limitano al tempo trascorso da Ronaldo nelle strutture di allenamento. "Mettiti in esercizio ovunque puoi" aggiunge. "Puoi fare un allenamento addominali nella tua camera da letto quando ti svegli la mattina o prima di andare a letto. Se entri in una routine, allora sarà più facile perché diventerà un'abitudine".

COSA MANGIA CRISTIANO RONALDO? LA SUA DIETA

Cristiano Ronaldo prende molto sul serio la sua dieta. Probabilmente più di tutti gli altri giocatori professionisti al top del calcio mondiale.

"Un buon allenamento deve essere combinato con una buona dieta" ha evidenziato. "Seguo una dieta ricca di proteine, con molti carboidrati integrali, frutta e verdura ed evito cibi zuccherati".

Il nazionale portoghese ha un dietologo personale che ha lavorato con lui sin dai tempi del Real Madrid: mangia sei piccoli pasti al giorno, o uno ogni tre o quattro ore. Gli piace particolarmente il pesce – in particolare il pesce spada, il branzino e l'orata – e il suo piatto preferito è il bacalhau a braz, che è un misto di merluzzo, cipolle, patate a fette sottili e uova strapazzate. Mangia anche molta frutta e proteine ​​magre.

Al ristorante, Ronaldo ha affermato di ordinare spesso una bistecca e un'insalata, e mai niente di congelato: tutto ciò che mangia è fresco. Per la sua colazione, Ronaldo è appassionato di formaggio, prosciutto, yogurt magro insieme a molta frutta e toast con avocado.

"Mangia regolarmente Se ti alleni regolarmente, è importante mantenere alti i livelli di energia per alimentare il tuo corpo e migliorare le prestazioni. A volte mangio fino a sei pasti più piccoli al giorno per assicurarmi di avere abbastanza energia per svolgere ogni sessione al massimo livello".

Anche l'idratazione è fondamentale. "L'l'acqua potabile è molto importante" afferma Ronald. Uno dei sacrifici che fa per mantenere il suo corpo in ottime condizioni è evitare alcol e bibite gassate. Nel 2021, ha fatto notizia per una valutazione sprezzante della bibita Coca-Cola a Euro 2020, esortando invece le persone a "bere acqua".

I SEGRETI DI CRISTIANO RONALDO: RELAX E SONNO

Una vita sana non è qualcosa a cui Ronaldo dedica poche ore ogni giorno, è uno stile di vita a cui aderisce in ogni momento. Non è solo una sfida fisica, ma anche mentale.

"Impara ad allenare la tua mente oltre che il tuo corpo", dice Ronaldo. "La forza mentale è importante quanto la forza fisica e ti aiuterà a raggiungere i tuoi obiettivi. Sii disciplinato. Mantenerti motivato e attenersi alla tua routine è la chiave. Per me, non c'è spazio per fermarsi, quindi devo essere severo".

Puoi aiutare te stesso fissando obiettivi e lavorando con un partner di formazione, aggiungendo competitività e compagnia alla tua routine. Quando non fa esercizio, Ronaldo cerca di mantenere uno stile di vita rilassato e riposante nonostante la sua enorme fama e l'attenzione che comanda.

L'articolo prosegue qui sotto

"L'allenamento e le sessioni fisiche sono più importanti, ma vivere uno stile di vita rilassato ti aiuta a essere il meglio che puoi essere, fisicamente e mentalmente. Trascorro il mio tempo libero con la famiglia e gli amici, il che mi mantiene rilassato e con una mentalità positiva".

Qualcosa di unico nel regime di fitness di Ronaldo è che non dorme per le tradizionali otto ore al giorno. Piuttosto, invece, sceglie di fare cinque sonnellini di 90 minuti al giorno.

Il professor Littlehales nel suo libro "Sonno: il mito di 8 ore, il potere dei sonnellini... e il nuovo piano per ricaricare il corpo e la mente" evidenzia come sia meglio che gli atleti facciano cinque sonnellini ogni giorno da 90 minuti ciascuno invece di dormire una notte intera.