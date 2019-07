Cristiano Ronaldo e la Champions: "Guardate il Barcellona quanto ha speso e non ha vinto..."

Manca veramente poco, poi comincerà la nuova stagione di . Tutte a caccia del Campione d'Europa, che lo scorso primo giugno ha superato il . Le favorite per il titolo saranno le solite, tra cui ladi

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

Lo stesso fuoriclasse portoghese ha parlato a Marca riguardo le possibilità della Juventus di vincere la prossima Champions: l'ex Real non si sbilancia dando i bianconeri come favoriti, ma è convinto che entro pochi anni potrà arrivare il grande trofeo atteso da più di vent'anni.

Consapevole di quanto sia difficile vincere la Champions, nonostante sia il re di tale competizione, Cristiano Ronaldo ha preso come esempio il , mandando su tutte le furie diversi fans blaugrana sul web. Nel proseguo di una rivalità sportiva che va avanti da diverso tempo.

La vittoria della Champions? Cristiano Ronaldo non usa giri di parole:

"E' sempre l'anno della Juventus, del Madrid, del Barcellona. E' una competizione che vince solo uno. Faccio l'esempio del Barcellona. Quanto hanno speso in giocatori negli ultimi anni e non hanno vinto la Champions. Non è così che funziona".

La Juventus ha raggiunto due finali di Champions negli ultimi anni e spera di compiere l'ultimo passo:

"Ci siamo rinforzati molto bene e lotteremo come sempre, ma dipenderà dal momento, dalla fortuna, dagli infortuni. Non c'è da essere ossessionati, la la vincerà se non quest'anno il prossimo o tra due per come lavora e si sta organizzando. Ci sono tutti gli ingredienti per vincerla".